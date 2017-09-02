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Школьники из Донского 1 сентября получили обновлённый стадион
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Школьники из Донского 1 сентября получили обновлённый стадион

Ремонт восьми спортивных объектов провели за счёт средств фонда развития Тульской области «Перспектива».

Накануне в образовательных учреждениях Тульской области прошли торжественные мероприятия в честь начала учебного года.

Для ребят из средней общеобразовательной школы № 5 в Донском праздник получился вдвойне радостным. Недавно здесь завершились работы по ремонту спортзала. Это один их восьми школьных спортивных объектов, отремонтированных фондом развития Тульской области «Перспектива». Здесь появилось поле для мини-футбола, универсальная площадка для игры в баскетбол и волейбол и беговая дорожка. 

За прошедшее лето фонд «Перспектива» отремонтировал пять спортивных залов в школах Тульской области. Также проведены ремонтные работы на трёх уличных спортплощадках.

Директор фонда «Перспектива» Юлия Федосеева поздравила школьников Донского с началом учебного года, пожелала им крепкого здоровья и успехов в учебе и спорте. Сразу после торжественной церемонии открытия, на пришкольном стадионе состоялись товарищеские матчи по футболу и баскетболу между учащимися городских школ.

 

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Открытие школьного стадиона в Донском, Фото: 1
Открытие школьного стадиона в Донском, Фото: 2
Открытие школьного стадиона в Донском, Фото: 3
Открытие школьного стадиона в Донском, Фото: 4
Открытие школьного стадиона в Донском, Фото: 5
Открытие школьного стадиона в Донском, Фото: 6
Открытие школьного стадиона в Донском, Фото: 7
Открытие школьного стадиона в Донском, Фото: 8
Открытие школьного стадиона в Донском, Фото: 9
Открытие школьного стадиона в Донском, Фото: 10
Открытие школьного стадиона в Донском, Фото: 11
Открытие школьного стадиона в Донском, Фото: 12
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 14:17 +3
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