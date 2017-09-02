Школьники из Донского 1 сентября получили обновлённый стадион

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Накануне в образовательных учреждениях Тульской области прошли торжественные мероприятия в честь начала учебного года.

Для ребят из средней общеобразовательной школы № 5 в Донском праздник получился вдвойне радостным. Недавно здесь завершились работы по ремонту спортзала. Это один их восьми школьных спортивных объектов, отремонтированных фондом развития Тульской области «Перспектива». Здесь появилось поле для мини-футбола, универсальная площадка для игры в баскетбол и волейбол и беговая дорожка.

За прошедшее лето фонд «Перспектива» отремонтировал пять спортивных залов в школах Тульской области. Также проведены ремонтные работы на трёх уличных спортплощадках.

Директор фонда «Перспектива» Юлия Федосеева поздравила школьников Донского с началом учебного года, пожелала им крепкого здоровья и успехов в учебе и спорте. Сразу после торжественной церемонии открытия, на пришкольном стадионе состоялись товарищеские матчи по футболу и баскетболу между учащимися городских школ.