Фото: Яндекс-Карты
Аварийный дом на улице Металлистов приспособят для муниципальных нужд
Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Евгений Авилов.
Дом № 2 по улице Металлистов, который признан аварийным, изымут для муниципальных нужд. Об этом говорится в постановлении, которое 22 августа подписал Евгений Авилов.
В документе упоминается земельный участок площадью 901,00 кв.м., а также все находящиеся на нём постройки и жилые помещения.
Уведомлять нынешних правообладателей об изъятии и заниматься оценкой имущества будет городской комитет имущественных и земельных отношений. Для каких целей будет в дальнейшем использоваться здание, не уточняется.
Другие статьи по темам
Место