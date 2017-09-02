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Аварийный дом на улице Металлистов приспособят для муниципальных нужд
Фото: Яндекс-Карты

Аварийный дом на улице Металлистов приспособят для муниципальных нужд

Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Евгений Авилов.

Дом № 2 по улице Металлистов, который признан аварийным, изымут для муниципальных нужд. Об этом говорится в постановлении, которое 22 августа подписал Евгений Авилов.

В документе упоминается земельный участок площадью 901,00 кв.м., а также все находящиеся на нём постройки и жилые помещения.

Уведомлять нынешних правообладателей об изъятии и заниматься оценкой имущества будет городской комитет имущественных и земельных отношений. Для каких целей будет в дальнейшем использоваться здание, не уточняется.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:05 0
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