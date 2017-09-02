На Одоевском шоссе столкнулись две легковушки

Фото: Smash

Движение на участке затруднено, в аварии никто не пострадал.

Сегодня днём, на Одоевском шоссе недалеко от съезда на трассу «Крым», столкнулись Skoda Octavia и Лада Гранта.

По сообщениям очевидцев, отечественная легковушка перегородила дорогу, а иномарка съехала на обочину. Движение на участке затруднено.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, при столкновении никто не пострадал.