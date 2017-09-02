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На Одоевском шоссе столкнулись две легковушки
Фото: Smash

На Одоевском шоссе столкнулись две легковушки

Движение на участке затруднено, в аварии никто не пострадал.

Сегодня днём, на Одоевском шоссе недалеко от съезда на трассу «Крым», столкнулись Skoda Octavia и Лада Гранта.

По сообщениям очевидцев, отечественная легковушка перегородила дорогу, а иномарка съехала на обочину. Движение на участке затруднено.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, при столкновении никто не пострадал.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 12:34 +1
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Место
ТулаОдоевское шоссетрасса М-2 Крым

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