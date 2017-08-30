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На месте уничтоженных в центре Тулы деревьев уложили плитку
Фото Геннадия Стейскала

На месте уничтоженных в центре Тулы деревьев уложили плитку

В очередном эпизоде «варварского благоустройства поставлена последняя точка.

История с порчей и последующей вырубкой деревьев на пересечении улицы Агеева и проспекта Ленина сегодня полностью завершилась. Фотографии с места событий в редакцию MySLO прислал туляк Геннадий Стейскал.

Рабочие подрядной организации выкорчевали пни, оставшиеся после вырубки повреждённого в результате поджога дерева, засыпали землю шлаковой мучкой и уложили тротуарную плитку. Остатки второго дерева, которое росло на газоне, также полностью удалены.

Предполагалось, что взамен погубленных деревьев будут посажены новые – об этом администрация Тулы заявляла после аналогичного случая в центре города. Но получилось иначе.

Напомним, два дерева были серьёзно повреждены в ночь на 21 августа – неизвестные обложили их старыми паллетами и подожгли. Розыском вандалов поджигателей занимаются полицейские.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:11 +2
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