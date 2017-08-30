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Какие улицы Тулы обесточат 31 августа

Какие улицы Тулы обесточат 31 августа

Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых отключениях электричества.

С 9 до 17 часов профилактические и ремонтные работы пройдут по следующим адресам:

  • п. Косая Гора: ул. Кирова, 8-29,
  • ул. Фрунзе, 21, 23, 25,
  • Новомосковское ш., 6,
  • п. Н.-Октябрьский, 23-35,
  • 1-й пр-д Н. Островского, 2-28 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Горсовета, 109-121 (нечётн.), 74-104 (чётн.),
  • ул. 1-я Криволученская, 7, 9,
  • п. Горелки: 3-й Горельский пр-д, 3, 3-а, 9, 11, 17,
  • ул. Энтузиастов, 2-26 (чётн.), 1-а-11 (нечётн.),
  • ул. Серпуховская, 22-28 (чётн.0, 23-37 (нечётн.),
  • ул. Мелиховская, 15, 17,
  • ул. Фестивальная, 17-77 (нечётн.),
  • 1-й Фестивальный пр-д, 1-а, 1-25 (нечётн.), 27-а-39-а (нечётн.),
  • 2-й Фестивальный пр-д, 2-а, 2-24 (чётн.).
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:52 0
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