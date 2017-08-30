Какие улицы Тулы обесточат 31 августа

С 9 до 17 часов профилактические и ремонтные работы пройдут по следующим адресам:

п. Косая Гора: ул. Кирова, 8-29,

ул. Фрунзе, 21, 23, 25,

Новомосковское ш., 6,

п. Н.-Октябрьский, 23-35,

1-й пр-д Н. Островского, 2-28 (чётн.), 1-17 (нечётн.),

ул. Горсовета, 109-121 (нечётн.), 74-104 (чётн.),

ул. 1-я Криволученская, 7, 9,

п. Горелки: 3-й Горельский пр-д, 3, 3-а, 9, 11, 17,

ул. Энтузиастов, 2-26 (чётн.), 1-а-11 (нечётн.),

ул. Серпуховская, 22-28 (чётн.0, 23-37 (нечётн.),

ул. Мелиховская, 15, 17,

ул. Фестивальная, 17-77 (нечётн.),

1-й Фестивальный пр-д, 1-а, 1-25 (нечётн.), 27-а-39-а (нечётн.),

2-й Фестивальный пр-д, 2-а, 2-24 (чётн.).