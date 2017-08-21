В центре Тулы неизвестные уничтожают деревья
На пересечении улицы Агеева и проспекта Ленина одни древесные стволы обложили старыми паллетами и подожгли, а другие засыпали шлаковой мучкой.
Туляк Геннадий Стейскал прислал в редакцию MySLO фотографии, сделанные на пересечении проспекта Ленина и улицы Агеева. На них изображены деревья, ставшие очередными жертвами «варварского благоустройства».
Геннадий Стейскал
Очевидно, всё произошло ночью. По плану, тротуарные дорожки должны быть сданы ещё 20 августа. Но работы выполнены не до конца.
Возможно, между рабочими и работодателями возник конфликт, и исполнители таким варварским образом решили «насолить» заказчикам.
Древесные стволы обложили тротуарной плиткой, а оставшееся пространство засыпали шлаковой мучкой.
К деревьям, находящимся за пределами тротуара, судя по всему, просто подложили старые паллеты и подожгли их.
Редакция MySLO просит администрацию города Тулы провести проверку и прокомментировать произошедшее.
Напомним, этот случай – далеко не первый. Тульские рабочие уже не раз «закатывали деревья в асфальт», а на Красноармейском проспекте при проведении работ по благоустройству были обрублены корни деревьев.