В центре Тулы неизвестные уничтожают деревья

Очевидно, всё произошло ночью. По плану, тротуарные дорожки должны быть сданы ещё 20 августа. Но работы выполнены не до конца.

Возможно, между рабочими и работодателями возник конфликт, и исполнители таким варварским образом решили «насолить» заказчикам.