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Администрация Тулы: Если деревья погибнут, подрядчик высадит новые

Администрация Тулы: Если деревья погибнут, подрядчик высадит новые

В ходе варварского благоустройства на проспекте Ленина дорожные рабочие повредили 13 деревьев.

На Красноармейском проспекте в Туле дорожные рабочие безжалостно обрубили корни деревьев, готовя основание для заливки асфальта. Об этом в редакцию сообщили очевидцы:

– На Красноармейском проспекте в Туле идет активная борьба с деревьями. Варварским способом проводятся работы по очередному «благоустройству» города. Оголенные корни торчат во все стороны, прохожие ругают рабочих, а они продолжают подготовку территории к заливке асфальта. Кому нужно такое благоустройство?!

Заметим, что уход за деревьями в Туле осуществляют несколько структурных и отраслевых подразделений администрации: главные управление по территориальным округам, управление по благоустройству, а также специалисты МКУ «Сервисный центр города Тулы».

И согласно Правилам благоустройства Тулы, все деревья и кустарники в городе нужно поливать, подкармливать, защищать от вредителей и болезней. А в случае гибели заменять на новые.

Как нам сообщили в региональном отделении ОНФ по Тульской области, ситуация с деревьями, замурованными в асфальт и обрезанными корнями просто безобразна. По каждому случаю исполком потребовал от местных властей провести расследование и наказать виновных.

По сообщению пресс-службы администрации Тулы,

«в настоящее время работы подрядной организацией на данном объекте приостановлены.

Подрядчику выставлено требование о восстановлении первоначального благоустройства. За счет средств подрядной организации будут восстановлены демонтированные бортовые камни и тротуарная плитка, завезен плодородный грунт и посеяна газонная трава. Также управлением по благоустройству администрации Тулы будет высчитана компенсационная стоимость 13 поврежденных деревьев. Данная сумма взыскана с подрядной организации. Если деревья погибнут, будет произведена высадка новых саженцев».

Напомним, что согласно закону «Об административных правонарушениях в Тульской области» (ст. 8.8 п.2), «повреждение, самовольная вырубка деревьев и кустарников в населенных пунктах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2500 рублей; на должностных лиц — от 2500 до 5000 рублей; на юридических лиц — от 5000 до 100000 рублей».

По просьбам читателей редакция газеты «Слобода» просит считать данную публикацию официальным запросом в прокуратуру Тульской области.

кстати

Напомним, недавно Myslo писал о случаях безобразного благоустройства на проспекте Ленина и на улице Серебровской в Туле, когда деревья закатали в асфальт.

 


Пр. Ленина. После шумихи в СМИ подрядчики вырубили для деревьев «окошки»:

 

А это улица Серебровская в Туле:

Сюжет: Варварское благоустройство
Варварское благоустройство: в Туле дорожные рабочие обрубают корни деревьев
Жизнь Тулы и области
Варварское благоустройство: в Туле дорожные рабочие обрубают корни деревьев
вчера, в 20:17, 142 4492 28
В Туле снова деревья закатали в асфальт
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4 августа, в 10:41, 125 3575 7
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1 августа, в 10:54, 69 3167 3
Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 15:07 +2
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