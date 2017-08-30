Погода в Туле 31 августа: сухо, облачно и прохладно

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно, без осадков.

Ветер северо-восточный, лёгкий – не более восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +5 до +10, днём тоже будет довольно прохладно – 16-20 градусов выше нуля.

Атмосферное давление стабильно пониженное – 745-750 мм рт. ст.