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Погода в Туле 31 августа: сухо, облачно и прохладно

Погода в Туле 31 августа: сухо, облачно и прохладно

Синоптики прогнозируют пониженное давление и лёгкий ветер.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно, без осадков.

Ветер северо-восточный, лёгкий – не более восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +5 до +10, днём тоже будет довольно прохладно – 16-20 градусов выше нуля.

Атмосферное давление стабильно пониженное – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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