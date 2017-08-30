Погода в Туле 31 августа: сухо, облачно и прохладно
Синоптики прогнозируют пониженное давление и лёгкий ветер.
По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно, без осадков.
Ветер северо-восточный, лёгкий – не более восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +5 до +10, днём тоже будет довольно прохладно – 16-20 градусов выше нуля.
Атмосферное давление стабильно пониженное – 745-750 мм рт. ст.
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