День города в Богородицке: фоторепортаж

Фото Дмитрия Чербы.

Вчера, 26 августа, Богородицк отметил 240 лет со дня основания города. Некоторое время назад жители города обратились к губернатору Алексею Дюмину с просьбой помочь с восстановлением Пушкинского сквера.

Глава региона подключил к решению вопроса Фонд развития Тульской области «Перспектива». За счет средств Фонда в сквере были проведены все необходимые работы. И во время празднования юбилея Богородицка это памятное место было вновь открыто для горожан.

- В сквере можно будет не просто отдыхать, но и читать книги великого поэта. Для этого здесь организована мини-библиотека, — сказала директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева.



В честь Дня города жителям подарили большой концерт. Поздравить местных жителей приехал заместитель председателя правительства Валерий Шерин. Он зачитал поздравительный адрес губернатора Алексея Дюмина, в котором, в частности, говорится:

- Богородицк славится своей историей и богатым культурным наследием. Современные поколения жителей продолжают славные традиции своих предков — промышленников, шахтеров, работников села и деятелей искусства. Благодаря вам сегодня Богородицк остается важным культурно-историческим центром. Здесь строятся новые жилые дома, развивается транспортная и туристическая инфраструктура. Спасибо вам за трудолюбие, неравнодушие и стремление вносить свой вклад в развитие родного края и всей Тульской области.



На площади Ленина для всех желающих работали интерактивные площадки, пункты питания. Но больше всего горожане ждали выступления звезд отечественной эстрады. Поздравить Богородицк приехали «Комбинация», ВИА «Фанты» и группа «Чичерина».





Артисты исполнили уже давно полюбившиеся песни. Так, «Комбинация» спела свои хиты «Вишневая девятка», «Два кусочка колбаски», «Бухгалтер» и многие другие.

Юля Чичерина выступила с песнями «Жара», «Мой рок-н-ролл», «Ту-лу-ла», «Ветер перемен» и другие.





Праздничный концерт завершился красочным фейерверком.