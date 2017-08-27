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День города в Богородицке: фоторепортаж
Фото Дмитрия Чербы.

День города в Богородицке: фоторепортаж

Поздравить жителей города приехали группы «Комбинация», «Чичерина» и ВИА «Фанты».

Вчера, 26 августа, Богородицк отметил 240 лет со дня основания города. Некоторое время назад жители города обратились к губернатору Алексею Дюмину с просьбой помочь с восстановлением Пушкинского сквера.

Глава региона подключил к решению вопроса Фонд развития Тульской области «Перспектива». За счет средств Фонда в сквере были проведены все необходимые работы. И во время празднования юбилея Богородицка это памятное место было вновь открыто для горожан.

- В сквере можно будет не просто отдыхать, но и читать книги великого поэта. Для этого здесь организована мини-библиотека, — сказала директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева.


В честь Дня города жителям подарили большой концерт. Поздравить местных жителей приехал заместитель председателя правительства Валерий Шерин. Он зачитал поздравительный адрес губернатора Алексея Дюмина, в котором, в частности, говорится:

- Богородицк славится своей историей и богатым культурным наследием. Современные поколения жителей продолжают славные традиции своих предков — промышленников, шахтеров, работников села и деятелей искусства. Благодаря вам сегодня Богородицк остается важным культурно-историческим центром. Здесь строятся новые жилые дома, развивается транспортная и туристическая инфраструктура. Спасибо вам за трудолюбие, неравнодушие и стремление вносить свой вклад в развитие родного края и всей Тульской области.


На площади Ленина для всех желающих работали интерактивные площадки, пункты питания. Но больше всего горожане ждали выступления звезд отечественной эстрады. Поздравить Богородицк приехали «Комбинация», ВИА «Фанты» и группа «Чичерина».



Артисты исполнили уже давно полюбившиеся песни. Так, «Комбинация» спела свои хиты «Вишневая девятка», «Два кусочка колбаски», «Бухгалтер» и многие другие.

Юля Чичерина выступила с песнями «Жара», «Мой рок-н-ролл», «Ту-лу-ла», «Ветер перемен» и другие.



Праздничный концерт завершился красочным фейерверком.

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День города в Богородицке-2017, Фото: 1
День города в Богородицке-2017, Фото: 2
День города в Богородицке-2017, Фото: 3
День города в Богородицке-2017, Фото: 4
День города в Богородицке-2017, Фото: 5
День города в Богородицке-2017, Фото: 6
День города в Богородицке-2017, Фото: 7
День города в Богородицке-2017, Фото: 8
День города в Богородицке-2017, Фото: 9
День города в Богородицке-2017, Фото: 10
День города в Богородицке-2017, Фото: 11
День города в Богородицке-2017, Фото: 12
День города в Богородицке-2017, Фото: 13
День города в Богородицке-2017, Фото: 14
День города в Богородицке-2017, Фото: 15
День города в Богородицке-2017, Фото: 16
День города в Богородицке-2017, Фото: 17
День города в Богородицке-2017, Фото: 18
День города в Богородицке-2017, Фото: 19
День города в Богородицке-2017, Фото: 20
День города в Богородицке-2017, Фото: 21
День города в Богородицке-2017, Фото: 22
День города в Богородицке-2017, Фото: 23
День города в Богородицке-2017, Фото: 24
День города в Богородицке-2017, Фото: 25
День города в Богородицке-2017, Фото: 26
День города в Богородицке-2017, Фото: 27
День города в Богородицке-2017, Фото: 28
День города в Богородицке-2017, Фото: 29
День города в Богородицке-2017, Фото: 30
День города в Богородицке-2017, Фото: 31
День города в Богородицке-2017, Фото: 32
День города в Богородицке-2017, Фото: 33
День города в Богородицке-2017, Фото: 34
День города в Богородицке-2017, Фото: 35
День города в Богородицке-2017, Фото: 36
День города в Богородицке-2017, Фото: 37
День города в Богородицке-2017, Фото: 38
День города в Богородицке-2017, Фото: 39
День города в Богородицке-2017, Фото: 40
День города в Богородицке-2017, Фото: 41
День города в Богородицке-2017, Фото: 42
День города в Богородицке-2017, Фото: 43
День города в Богородицке-2017, Фото: 44
День города в Богородицке-2017, Фото: 45
День города в Богородицке-2017, Фото: 46
День города в Богородицке-2017, Фото: 47
День города в Богородицке-2017, Фото: 48
День города в Богородицке-2017, Фото: 49
День города в Богородицке-2017, Фото: 50
День города в Богородицке-2017, Фото: 51
День города в Богородицке-2017, Фото: 52
День города в Богородицке-2017, Фото: 53
День города в Богородицке-2017, Фото: 54
День города в Богородицке-2017, Фото: 55
День города в Богородицке-2017, Фото: 56
День города в Богородицке-2017, Фото: 57
День города в Богородицке-2017, Фото: 58
День города в Богородицке-2017, Фото: 59
День города в Богородицке-2017, Фото: 60
День города в Богородицке-2017, Фото: 61
День города в Богородицке-2017, Фото: 62
День города в Богородицке-2017, Фото: 63
День города в Богородицке-2017, Фото: 64
День города в Богородицке-2017, Фото: 65
День города в Богородицке-2017, Фото: 66
День города в Богородицке-2017, Фото: 67
День города в Богородицке-2017, Фото: 68
День города в Богородицке-2017, Фото: 69
День города в Богородицке-2017, Фото: 70
День города в Богородицке-2017, Фото: 71
День города в Богородицке-2017, Фото: 72
День города в Богородицке-2017, Фото: 73
День города в Богородицке-2017, Фото: 74
День города в Богородицке-2017, Фото: 75
День города в Богородицке-2017, Фото: 76
День города в Богородицке-2017, Фото: 77
День города в Богородицке-2017, Фото: 78
День города в Богородицке-2017, Фото: 79
День города в Богородицке-2017, Фото: 80
День города в Богородицке-2017, Фото: 81
День города в Богородицке-2017, Фото: 82
День города в Богородицке-2017, Фото: 83
День города в Богородицке-2017, Фото: 84
День города в Богородицке-2017, Фото: 85
День города в Богородицке-2017, Фото: 86
День города в Богородицке-2017, Фото: 87
День города в Богородицке-2017, Фото: 88
День города в Богородицке-2017, Фото: 89
День города в Богородицке-2017, Фото: 90
День города в Богородицке-2017, Фото: 91
День города в Богородицке-2017, Фото: 92
День города в Богородицке-2017, Фото: 93
День города в Богородицке-2017, Фото: 94
День города в Богородицке-2017, Фото: 95
День города в Богородицке-2017, Фото: 96
День города в Богородицке-2017, Фото: 97
День города в Богородицке-2017, Фото: 98
День города в Богородицке-2017, Фото: 99
День города в Богородицке-2017, Фото: 100
День города в Богородицке-2017, Фото: 101
День города в Богородицке-2017, Фото: 102
День города в Богородицке-2017, Фото: 103
День города в Богородицке-2017, Фото: 104
День города в Богородицке-2017, Фото: 105
День города в Богородицке-2017, Фото: 106
День города в Богородицке-2017, Фото: 107
День города в Богородицке-2017, Фото: 108
День города в Богородицке-2017, Фото: 109
День города в Богородицке-2017, Фото: 110
День города в Богородицке-2017, Фото: 111
День города в Богородицке-2017, Фото: 112
День города в Богородицке-2017, Фото: 113
День города в Богородицке-2017, Фото: 114
День города в Богородицке-2017, Фото: 115
День города в Богородицке-2017, Фото: 116
День города в Богородицке-2017, Фото: 117
День города в Богородицке-2017, Фото: 118
День города в Богородицке-2017, Фото: 119
День города в Богородицке-2017, Фото: 120
День города в Богородицке-2017, Фото: 121
День города в Богородицке-2017, Фото: 122
День города в Богородицке-2017, Фото: 123
День города в Богородицке-2017, Фото: 124
День города в Богородицке-2017, Фото: 125
День города в Богородицке-2017, Фото: 126
День города в Богородицке-2017, Фото: 127
День города в Богородицке-2017, Фото: 128
День города в Богородицке-2017, Фото: 129
День города в Богородицке-2017, Фото: 130
День города в Богородицке-2017, Фото: 131
День города в Богородицке-2017, Фото: 132
День города в Богородицке-2017, Фото: 133
День города в Богородицке-2017, Фото: 134
День города в Богородицке-2017, Фото: 135
День города в Богородицке-2017, Фото: 136
День города в Богородицке-2017, Фото: 137
День города в Богородицке-2017, Фото: 138
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:06 +1
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