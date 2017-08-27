Фото Алексея Пирязева.

Участники преодолеют дистанции на 10, 21 и 42 км.

В Центральном парке стартовал «Тульский марафон». Турнир собрал более 1000 участников из 10 стран и 100 городов. Соревнования проходят второй раз в нашем городе.

Генеральные спонсоры — ГУ ТО «Тульские парки», фонд развития Тульской области «Перспектива» и Первый тульский беговой клуб Club Runners 71.

Легкоатлеты преодолеют дистанции в 10, 21 и 42 км. В этот раз трасса проходит не только через Центральный парк, но и по исторической улице города — улице Первомайской.

Победители марафона в мужском и женском забеге на 42 км получат велосипеды от фонда развития «Перспектива».