Роспотребнадзор проконсультирует туляков по вопросам возврата туристических путёвок
Отказаться от поездки туристы могут в любой момент. При этом никаких штрафов со стороны туроператора не последует.
В связи с обострением обстановки на турецких курортах, Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщает: каждый турист имеет право отказаться от поездки в любой момент – как до начала тура, так и во время пребывания за рубежом.
В случае возникновения угрозы безопасности жизни и здоровью, турист может потребовать в судебном порядке расторгнуть договор о туристическом обслуживании.
В этом случае при расторжении договора до начала путешествия клиенту возвращается вся стоимость путёвки, а после начала тура – сумма, пропорциональная стоимости не оказанных туристу услуг.
Расторжение договора не влечёт за собой штрафные санкции со стороны турагентов, поскольку реализация потребителем своих законных прав не является проявлением недобросовестности.
Узнать подробности и получить консультацию специалистов можно по телефонам тематической «горячей линии» в Туле: 55-55-50 и 22-33-51.