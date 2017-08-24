Роспотребнадзор проконсультирует туляков по вопросам возврата туристических путёвок

Отказаться от поездки туристы могут в любой момент. При этом никаких штрафов со стороны туроператора не последует.

В связи с обострением обстановки на турецких курортах, Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщает: каждый турист имеет право отказаться от поездки в любой момент – как до начала тура, так и во время пребывания за рубежом.

В случае возникновения угрозы безопасности жизни и здоровью, турист может потребовать в судебном порядке расторгнуть договор о туристическом обслуживании.

В этом случае при расторжении договора до начала путешествия клиенту возвращается вся стоимость путёвки, а после начала тура – сумма, пропорциональная стоимости не оказанных туристу услуг.

Расторжение договора не влечёт за собой штрафные санкции со стороны турагентов, поскольку реализация потребителем своих законных прав не является проявлением недобросовестности.