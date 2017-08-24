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Тульская детская железная дорога 26 августа закроет сезон

Тульская детская железная дорога 26 августа закроет сезон

Юные железнодорожники будут готовиться к новому учебному году, который стартует в октябре.

В субботу, 26 августа, на Тульской детской железной дороге в Новомосковске пройдёт торжественное закрытие сезона. День начнется с обычной смены: юные железнодорожники проведут последние в этом году составы с пассажирами.

В 10:30 все воспитанники дороги, прошедшие летнюю производственную практику, соберутся на торжественной линейке. После церемония награждения отличников будет спущен флаг и пройдет концерт, подготовленный детьми.

В 2017 году обучение по основным профессиям на детской железной дороге прошли 1164 юных железнодорожника. Среди них – машинисты, начальники смены, дежурные, диспетчеры, кассиры, стрелочники, сцепщики и многие другие. Более 80 выпускников стали студентами учебных заведений железнодорожного транспорта в Туле, Узловой и Москве.

За летний сезон юные железнодорожники совершили 1140 рейсов и перевезли 34,5 тысяч пассажиров. Новый учебный год для Тульской детской железной дороги начнется в октябре.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:52 +5
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Место
Тульская областьНовомосковск

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