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В Тульской области состоится экстремальный фестиваль «Мастера стилей»
Фото из архива MySLO

В Тульской области состоится экстремальный фестиваль «Мастера стилей»

Мероприятия пройдут в августе-сентябре в малых городах региона.

Тульская региональная молодежная общественная организация содействия развитию спорта и современного искусства «Экспресс-Арт» сообщает о проведении регионального тура фестиваля уличных видов спорта и искусства «Мастера стилей 2017».

Он запланирован на август-сентябрь и пройдёт сразу в трёх городах региона – Туле, Щекино и Алексине. Каждый день фестиваля будет посвящён одному из направлений: танцам, паркуру, граффити, воркауту и велотриалу.

В рамках фестиваля запланированы показательные и соревновательные выступления лучших представителей Тулы, а также мастер-классы и семинары по направлениям тура. Лучшие участники проекта из малых городов будут приглашены на итоговый фестиваль, который пройдет в областном центре.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:48 0
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