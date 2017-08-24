новости
новости
Регистрация
Тула участвует в конкурсе городов России

Тула участвует в конкурсе городов России

Всероссийский конкурс городов проходит в этом году в восьмой раз.

В этом году в восьмой раз проходит конкурс городов РФ, организованный с фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и  Ассоциацией малых и средних городов России. На этот раз девиз конкурса –  «Семья и город – растем вместе».

В этом году городам-участникам предстоит выполнить три конкурсных задания:

  • создать информационный ресурс, с помощью которого жители смогут внести свои предложения в развитие города,
  • подготовить детскую видеопрезентацию о проходящих в городе мероприятиях и для оказания помощи семьям с детьми, находящимся в сложной жизненной ситуации,
  • подготовить актуальный перечень товаров и услуг.

Конкурсная комиссия определит победителя в декабре 2017 года.

Поддержать любимый город можно вступив в группу социальной сети Facebook.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:50 0
Другие статьи по темам
Событие
Всероссийский конкурс городов
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

День города в Туле: «Банд'Эрос», фестиваль фудтраков и шоу фонтанов
День города в Туле: «Банд'Эрос», фестиваль фудтраков и шоу фонтанов
В Донском автомобиль протаранил столб
В Донском автомобиль протаранил столб
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.