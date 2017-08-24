Тула участвует в конкурсе городов России
Всероссийский конкурс городов проходит в этом году в восьмой раз.
В этом году в восьмой раз проходит конкурс городов РФ, организованный с фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Ассоциацией малых и средних городов России. На этот раз девиз конкурса – «Семья и город – растем вместе».
В этом году городам-участникам предстоит выполнить три конкурсных задания:
- создать информационный ресурс, с помощью которого жители смогут внести свои предложения в развитие города,
- подготовить детскую видеопрезентацию о проходящих в городе мероприятиях и для оказания помощи семьям с детьми, находящимся в сложной жизненной ситуации,
- подготовить актуальный перечень товаров и услуг.
Конкурсная комиссия определит победителя в декабре 2017 года.
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