Тула участвует в конкурсе городов России

Всероссийский конкурс городов проходит в этом году в восьмой раз.

В этом году в восьмой раз проходит конкурс городов РФ, организованный с фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Ассоциацией малых и средних городов России. На этот раз девиз конкурса – «Семья и город – растем вместе».

В этом году городам-участникам предстоит выполнить три конкурсных задания:

создать информационный ресурс, с помощью которого жители смогут внести свои предложения в развитие города,

подготовить детскую видеопрезентацию о проходящих в городе мероприятиях и для оказания помощи семьям с детьми, находящимся в сложной жизненной ситуации,

подготовить актуальный перечень товаров и услуг.

Конкурсная комиссия определит победителя в декабре 2017 года.

Поддержать любимый город можно вступив в группу социальной сети Facebook.