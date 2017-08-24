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В Тульской области в ДТП с самосвалом пострадали две женщины
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области в ДТП с самосвалом пострадали две женщины

Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации.

23 августа около 9.50 на 17 км автодороги «Щёкино-Липки-Киреевск» 42-летняя женщина — водитель «Лады Калина» — не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в самосвал (под управлением 62-летнего мужчины). Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

С телесными повреждениями в киреевскую больницу доставили пострадавшую автоледи. 68-летнюю пассажирку «Калины» доставили с тяжелыми травмами в реанимацию.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:34 0
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