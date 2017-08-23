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Осужденный в Туле террорист сменил имя, чтобы вернуться в Россию
Фото пресс-службы УФСБ России по Тульской области.

Осужденный в Туле террорист сменил имя, чтобы вернуться в Россию

Но его поймали силовики и вновь выдворили из страны.

Сотрудники УФСБ России по Тульской области выявили выходца из Средней Азии Мухамати Д. (ранее Султонов Ф. М.), который на территории одной из стран привлекался к уголовной ответственности за участие в деятельности международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир Аль-Ислами», деятельность которой запрещена на территории РФ.

11 июня 2016 года Центральным районным судом Тулы Султонов Ф. М. был подвергнут административному наказанию в виде штрафа и выдворен за пределы России на 5 лет.

Однако в сентябре 2016 года мужчина, находясь на территории Средней Азии, оформил новый паспорт на имя Мухамати Д. и в ноябре незаконно пересек российскую границу.

Домодедовским городским судом Московской области мужчина признан виновным в ч. 2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре месяца в колонии поселения. 

1 августа Мухамати выдворили за пределы Российской Федерации.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:26 0
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