День рождения Пролетарского парка в Туле отпразднуют 27 августа
Парку исполнится 39 лет.
Туляков приглашают принять участие в праздничной программе.
27 августа с 11.00 до 13.00 гостей мероприятия встретит тульская гармонь.
С 11.00 до 17.00 пройдет ярмарка тульских мастеров, интерактивные мастер-классы, твистинг, конкурс рисунка на асфальте. Для гостей будут работать аквагримеры.
Гостей парка ждет детская анимационная программа «Happy парк!» и концерт, а также розыгрыш подарков и сюрпризов.
Гости программы – Ольга Чистякова и группа «Тоника».
Ранее Myslo и другие СМИ сообщали о том, что праздник состоится 26 августа.
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