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День рождения Пролетарского парка в Туле отпразднуют 27 августа

День рождения Пролетарского парка в Туле отпразднуют 27 августа

Парку исполнится 39 лет.

Туляков приглашают принять участие в праздничной программе.

27 августа с 11.00 до 13.00 гостей мероприятия встретит тульская гармонь.

С 11.00 до 17.00 пройдет ярмарка тульских мастеров, интерактивные мастер-классы, твистинг, конкурс рисунка на асфальте. Для гостей будут работать аквагримеры.

Гостей парка ждет детская анимационная программа «Happy парк!» и концерт, а также розыгрыш подарков и сюрпризов.

Гости программы – Ольга Чистякова и группа «Тоника».

Ранее Myslo и другие СМИ сообщали о том, что праздник состоится 26 августа.

сегодня, в 14:54 0
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