Туляков приглашают на день рождения Пролетарского парка

Пролетарскому парку культуры и отдыха, что на улице Кутузова в Туле, исполнилось 39 лет.

Туляков приглашают принять участие в праздничной программе.

26 августа с 11.00 до 13.00 гостей мероприятия встретит тульская гармонь.

С 11.00 до 17.00 пройдет ярмарка тульских мастеров, интерактивные мастер-классы, твистинг, конкурс рисунка на асфальте. Для гостей будут работать аквагримеры.

Праздничная программа начнется

в 14.00.

Гостей парка ждет детская анимационная программа «Happy парк!» и концерт, а также розыгрыш подарков и сюрпризов.

Гости программы – Ольга Чистякова и группа «Тоника».