Туляков приглашают на день рождения Пролетарского парка
Праздник пройдет в ближайшую субботу, 26 августа.
Пролетарскому парку культуры и отдыха, что на улице Кутузова в Туле, исполнилось 39 лет.
Туляков приглашают принять участие в праздничной программе.
26 августа с 11.00 до 13.00 гостей мероприятия встретит тульская гармонь.
С 11.00 до 17.00 пройдет ярмарка тульских мастеров, интерактивные мастер-классы, твистинг, конкурс рисунка на асфальте. Для гостей будут работать аквагримеры.
Праздничная программа начнется
в 14.00.
Гостей парка ждет детская анимационная программа «Happy парк!» и концерт, а также розыгрыш подарков и сюрпризов.
Гости программы – Ольга Чистякова и группа «Тоника».
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