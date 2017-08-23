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24 августа в Туле будут перебои с водой

24 августа в Туле будут перебои с водой

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

24 августа с 8.00 до 22.00 будет прекращена подача холодной воды в южную часть Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы южнее улицы Гоголевской, в поселке Басово-Прудный, деревне Гостеевка, Скуратовских поселках, поселке Менделеевский.

В остальных частях Центрального, Советского, Привокзального районов; поселках Косая Гора, Рассвет, Иншинка давление холодной воды будет пониженным, местами возможны перебои в водоснабжении.

Как сообщает АО «Тулагорводоканал» проблемы с водой будут в связи с переключением вновь построенных водоводов в Центральном парке.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:14 0
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