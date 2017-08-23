Алексей Дюмин: «Тульская область – кузница кадров для оборонно-промышленного комплекса России»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

23 августа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в работе круглого стола на тему «Армия и ОПК – основа интеллектуально-технологического лидерства России».



В мероприятии также участвовали представители Министерства обороны РФ, органов законодательной и исполнительной власти, оборонно-промышленного комплекса, Герой РФ, первый заместитель генерального директора — научный руководитель — генеральный конструктор АО «НПО «СПЛАВ» Николай Макаровец, генеральный директор АО «АК «Туламашзавод» Евгений Дронов, ректор Тульского государственного университета Михаил Грязев, эксперты, руководители высших учебных заведений. Модератором выступил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.



Заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев отметил активное вовлечение молодежи в оборонно-промышленный комплекс.

С докладом выступил и Алексей Дюмин. Губернатор отметил, что вопрос привлечения кадров для тульской оборонки имеет особое значение, он актуален для всех опорных регионов ОПК. В оборонной отрасли, как ни в какой другой, важен человеческий фактор.

– Воспитание талантливых инженеров, будущих оружейников начинается со школьной парты, с углубленного изучения точных дисциплин, освоения новых, современных знаний и технологий, — сказал губернатор.

В регионе развивается практика многостороннего сотрудничества. Например, в прошлом году между органами власти, КБП имени академика А. Г. Шипунова, Тульским государственным университетом и одним из тульских лицеев было подписано соглашение, которое предусматривает тесное взаимодействие в развитии физико-математического образования.



Кроме того, на базе Дворца юного творчества был открыт «Кванториум» по пяти основным специальностям: «Робототехника», «Аэромоделирование», «Нейротехнологии», «IT-технологии», «Промышленный дизайн». Конкурс среди школьников на обучение растёт с каждым месяцем.



На базе завода «Октава» формируется творческий образовательный кластер. В его состав войдет Высшая техническая школа Государственной корпорации «Ростех». Также проект предполагает создание первого в России уникального музея станкостроения.

– Такое сочетание – образовательное и музейное пространство создает уникальную среду, особые условия и для пробуждения интереса у детей, молодежи к техническим профессиям, и для их обучения, — отметил Алексей Дюмин.

Глава региона также привёл в пример многостороннее сотрудничество по подготовке кадров. Так, в тульском машиностроении подписано трехстороннее соглашение между правительством региона, учебными центрами профобразования и промышленными предприятиями.



На «Туламашзаводе» создан один из лучших в ЦФО учебных центров по подготовке операторов станков с ЧПУ. Обучение студентов в этом центре позволяет закрепить практические навыки будущим инженерам.

Важное достижение этого года – присвоение Тульскому государственному университету статуса опорного вуза.

– Тульская область – настоящая кузница кадров для оборонно-промышленного комплекса России. На протяжении многих лет выпускники Тульского государственного университета трудоустраиваются на ведущие оборонные предприятия страны, – подчеркнул губернатор.

Также в ТулГУ в этом году воссоздана военная кафедра.



Алексей Дюмин поблагодарил Сергея Шойгу и Министерство обороны за поддержку, которая оказывается Тульской области в подготовке кадров для оборонки.



В этом году было утверждено создание научно-производственных рот на базе КБП и «Сплава». Это важный шаг с точки зрения подготовки кадров для нашей оборонной промышленности.



По словам главы региона, важно не просто подготовить специалистов, но и сделать так, чтобы они реально работали в отрасли. Для этого необходимо еще в школе заметить наиболее талантливых ребят, привить им интерес к точным наукам, заинтересовать в поступлении на техническую специальность и впоследствии удержать на заводе, а значит – создать достойные условия труда и жизни в целом.



Сегодня в поселке Горелки планируется строительство жилищного комплекса «Пряничная слобода». Этот проект будет осуществляться при поддержке Тульского оружейного завода.



Жилье, в первую очередь, будет предназначено для молодых оружейников. В рамках проекта запланировано строительство тридцати многоквартирных домов. Предусмотрены: больница, детский сад, комфортная социальная инфраструктура. Предполагаемый срок реализации – 4-5 лет.



Тульская оборонка сильна своими традициями. На предприятиях сохранены династии, суммарный возраст которых превышает 300 лет.