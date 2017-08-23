В Венёве будут производить Libresse

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

22 августа в Веневе запустили новую линию по производству гигиенической продукции торговой марки на фабрике «ЭсСиЭй».

Заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и руководство компании с реализацией очередного крупного промышленного проекта на тульской земле – запуском высокотехнологичного производства с общим объемом инвестиций в размере 10,5 миллиона евро.

В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение с ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша».

– Опыт «ЭсСиЭй» в России – это отличный пример устойчивого развития компании, которая ориентирована на долгосрочные перспективы, — сказал заместитель губернатора.

На торжественной церемонии открытия выступил посол Швеции в России Петер Эриксон. Он отметил, что торгово-экономические отношения с Россией развиваются давно и успешно, также выразил благодарность правительству Тульской области.

Фабрика по производству предметов гигиены работает на территории Тульской области на протяжении 7 лет. Соглашение об открытии было подписано на Тульском экономическом форуме. Теперь это полный цикл производства от сырья до готовой продукции, которая востребована на российском рынке, а также в Казахстане, Армении, Белоруссии.