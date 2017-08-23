новости
новости
Регистрация
В Венёве будут производить Libresse
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Венёве будут производить Libresse

Объем инвестиций – 10,5 миллиона евро.

22 августа в Веневе запустили новую линию по производству гигиенической продукции торговой марки на фабрике «ЭсСиЭй».

Заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и руководство компании с реализацией очередного крупного промышленного проекта на тульской земле – запуском высокотехнологичного производства с общим объемом инвестиций в размере 10,5 миллиона евро.

В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение с ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша».

– Опыт «ЭсСиЭй» в России – это отличный пример устойчивого развития компании, которая ориентирована на долгосрочные перспективы, — сказал заместитель губернатора.

На торжественной церемонии открытия выступил посол Швеции в России Петер Эриксон. Он отметил, что торгово-экономические отношения с Россией развиваются давно и успешно, также выразил благодарность правительству Тульской области.

 

Фабрика по производству предметов гигиены работает на территории Тульской области на протяжении 7 лет. Соглашение об открытии было подписано на Тульском экономическом форуме. Теперь это полный цикл производства от сырья до готовой продукции, которая востребована на российском рынке, а также в Казахстане, Армении, Белоруссии.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:41 +4
Другие статьи по темам
Люди
Вячеслав Федорищев
Место
Тульская область
Прочее
SCAфабрикагигиеническая продукцияLibresse

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

24 августа в Туле будут перебои с водой
24 августа в Туле будут перебои с водой
Осужденный в Туле террорист сменил имя, чтобы вернуться в Россию
Осужденный в Туле террорист сменил имя, чтобы вернуться в Россию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.