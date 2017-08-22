Тулячка не платила алименты четверым детям и пошла под суд
Женщина накопила задолженность в размере свыше 300 тысяч рублей.
Судебные приставы Алексинского и Заокского районов составили на нерадивую мать протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
Суд, рассмотрев материалы дела, назначил женщине наказание в виде 100 часов обязательных работ, но она не пожелала исполнить решение суда. Женщину привлекли к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного ареста на 6 суток.
Однако отбыв наказание, женщина продолжила уклоняться от выплаты алиментов.
В настоящее время судебным приставом-исполнителем гражданка А. привлечена к уголовной ответственности по ст. 157
В пресс-службе УФССП по Тульской области уточнили: меры к должникам такого рода приставы принимают, как только срок задолженности переваливает за два месяца. В данном же случае женщина копила долги по алиментам перед детьми более двух лет.