Тульская гимнастка в составе российской сборной выиграла золото на Универсиаде-2017
Дарью Елизарову поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
19 августа в китайском городе Тайбэй стартовала 29-я летняя спортивная Универсиада. В соревнованиях принимают участие 348 российских спортсменов. Среди них – тульская гимнастка Дарья Елизарова.
Во второй день соревнований женская сборная по спортивной гимнастике в составе Дарьи Елизаровой, Марии Пасеки, Дарьи Спиридоновой, Лилии Ахаимовой и Евгении Шелгуновой завоевала золотую медаль в командном первенстве.
С золотой наградой тульскую гимнастку поздравил губернатор Алексей Дюмин:
– Вы проявили волю к победе, мастерство, превосходную подготовку и помогли сборной России по спортивной гимнастике завоевать золотые медали в командном зачете. Тульская область гордится вашими успехами.
Глава региона пожелал спортсменке здоровья и покорения новых спортивных высот.