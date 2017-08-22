новости
новости
Регистрация
Тульская гимнастка в составе российской сборной выиграла золото на Универсиаде-2017

Тульская гимнастка в составе российской сборной выиграла золото на Универсиаде-2017

Дарью Елизарову поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

19 августа в китайском городе Тайбэй стартовала 29-я летняя спортивная Универсиада. В соревнованиях принимают участие 348 российских спортсменов. Среди них – тульская гимнастка Дарья Елизарова.

Во второй день соревнований женская сборная по спортивной гимнастике в составе Дарьи Елизаровой, Марии Пасеки, Дарьи Спиридоновой, Лилии Ахаимовой и Евгении Шелгуновой завоевала золотую медаль в командном первенстве.

С золотой наградой тульскую гимнастку поздравил губернатор Алексей Дюмин:

– Вы проявили волю к победе, мастерство, превосходную подготовку и помогли сборной России по спортивной гимнастике завоевать золотые медали в командном зачете. Тульская область гордится вашими успехами.

Глава региона пожелал спортсменке здоровья и покорения новых спортивных высот.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:02 +4
Другие статьи по темам
Люди
Дарья Елизарова
Место
Тула
Прочее
гимнасткаспортивная гимнастикаУниверсиада 2017

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка не платила алименты четверым детям и пошла под суд
Тулячка не платила алименты четверым детям и пошла под суд
Миньоны и Тролли приглашают детей и родителей на праздник
Миньоны и Тролли приглашают детей и родителей на праздник
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.