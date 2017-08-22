Тульская гимнастка в составе российской сборной выиграла золото на Универсиаде-2017

19 августа в китайском городе Тайбэй стартовала 29-я летняя спортивная Универсиада. В соревнованиях принимают участие 348 российских спортсменов. Среди них – тульская гимнастка Дарья Елизарова.



Во второй день соревнований женская сборная по спортивной гимнастике в составе Дарьи Елизаровой, Марии Пасеки, Дарьи Спиридоновой, Лилии Ахаимовой и Евгении Шелгуновой завоевала золотую медаль в командном первенстве.



С золотой наградой тульскую гимнастку поздравил губернатор Алексей Дюмин:

– Вы проявили волю к победе, мастерство, превосходную подготовку и помогли сборной России по спортивной гимнастике завоевать золотые медали в командном зачете. Тульская область гордится вашими успехами.

Глава региона пожелал спортсменке здоровья и покорения новых спортивных высот.