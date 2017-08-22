В Тульской области сохраняется высокий уровень пожароопасности
Чтобы избежать серьезных пожаров, необходимо соблюдать простые правила.
В Тульской области сохраняется высокий уровень пожароопасности.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о необходимости соблюдения Правил противопожарного режима:
- своевременно проводить очистку территорий городских и сельских поселений, дачных кооперативов от мусора, опавших листьев и сухой травы; запрещается устраивать свалки горючих отходов;
- запрещено сжигание отходов и мусора ближе 50 метров от зданий и сооружений;
- необходимо создавать противопожарные минерализованные полосы в местах, граничащих с лесными массивами;
- запрещено сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.
За минувшие выходные в регионе зарегистрировано около 40 выездов пожарно-спасательных подразделений на тушение сухой травы и мусора.
Неконтролируемое горение уже может привести к серьезным последствиям: потери жилья и гибели людей.
Для стабилизации обстановки представители пожарно-спасательных частей, сотрудники территориальных подразделений надзорной деятельности, представители добровольной пожарной охраны ведут ежедневный мониторинг лесопожарной обстановки.
Единственным эффективным способом борьбы с пожарами является их предотвращение. Большинство возгораний легко предотвратить.
Просим жителей и гостей района соблюдать правила поведения:
- ограничьте выходы на природу, будьте предельно осторожными с огнем и не разводите костры в лесу;
- разводите огонь только в специально отведенных для этого местах, как правило, они располагаются в зонах отдыха.
- не бросайте горящие спички и окурки;
- не сжигайте мусор и сухую растительность.
Главное — не нарушать установленные противопожарные правила поведения.
Нарушители правил пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности в виде наложения штрафа. В случае наступления серьезных последствий от пожара виновники могут понести уголовную ответственность.
Только с начала месяца к административной ответственности привлечено 46 виновных лиц.