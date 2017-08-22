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В Тульской области сохраняется высокий уровень пожароопасности

В Тульской области сохраняется высокий уровень пожароопасности

Чтобы избежать серьезных пожаров, необходимо соблюдать простые правила.

В Тульской области сохраняется высокий уровень пожароопасности. 

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о необходимости соблюдения Правил противопожарного режима:

  • своевременно проводить очистку территорий городских и сельских поселений, дачных кооперативов от мусора, опавших листьев и сухой травы; запрещается устраивать свалки горючих отходов;
  • запрещено сжигание отходов и мусора ближе 50 метров от зданий и сооружений;
  • необходимо создавать противопожарные минерализованные полосы в местах, граничащих с лесными массивами;
  • запрещено сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

За минувшие выходные в регионе зарегистрировано около 40 выездов пожарно-спасательных подразделений на тушение сухой травы и мусора.

Неконтролируемое горение уже может привести к серьезным последствиям: потери жилья и гибели людей.

Для стабилизации обстановки представители пожарно-спасательных частей, сотрудники территориальных подразделений надзорной деятельности, представители добровольной пожарной охраны ведут ежедневный мониторинг лесопожарной обстановки.

Единственным эффективным способом борьбы с пожарами является их предотвращение. Большинство возгораний легко предотвратить.
Просим жителей и гостей района соблюдать правила поведения:

  • ограничьте выходы на природу, будьте предельно осторожными с огнем и не разводите костры в лесу;
  • разводите огонь только в специально отведенных для этого местах, как правило, они располагаются в зонах отдыха.
  • не бросайте горящие спички и окурки;
  • не сжигайте мусор и сухую растительность.

Главное — не нарушать установленные противопожарные правила поведения.

Нарушители правил пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности в виде наложения штрафа. В случае наступления серьезных последствий от пожара виновники могут понести уголовную ответственность.

Только с начала месяца к административной ответственности привлечено 46 виновных лиц.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:20 +2
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