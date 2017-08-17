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Погода в Туле 18 августа: по-прежнему жарко и без осадков

Погода в Туле 18 августа: по-прежнему жарко и без осадков

Специалисты обещают лёгкий ветер и переменную облачность.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается переменная облачность. Осадков в течение дня не предвидится.

Ветер восточной четверти – ночью от двух до семи, днём до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от 12 до 17 градусов тепла, а вот днём будет жарко – до +30.

Атмосферное давление стабильно пониженное – 750-755 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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