Тульские бренды войдут в «Гастрономическую карту России»
В Ясной поляне 17 августа стартовала вторая летняя экспедиция федерального проекта.
Гастрономические бренды Тульской области войдут федеральный проект «Гастрономическая карта России». Проект реализуется Федеральным агентством по туризму при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Российского экспортного центра.
Он направлен на популяризацию этногастрономических и сельских туров по нашей стране, на продвижение блюд национальной (региональной) кухни, а также на выявление перспективных региональных продуктов с наибольшим экспортным потенциалом.
В рамках проекта будут проведены четыре экспедиции в разные регионы России. Участники экспедиции познакомятся с лучшими блюдами регионов, чтобы включить их в общероссийскую интерактивную «Гастрономическую карту России» на национальном туристическом портале Russia.Travel.
Первая экспедиция стартовала 3 августа во Владимирской области — городе Золотого кольца, участники побывали в Республике Татарстан, Удмуртской Республике, Самаре — городе чемпионата мира 2018 года по футболу.
Старт второй летней экспедиции был дан 17 августа в Тульской области. Визитной карточкой региона стал стол, на котором были представлены гастрономические бренды Тульской области.
Татьяна Рыбкина Министр культуры Тульской области:
– Гостеприимная Тульская земля рада приветствовать организаторов и участников проекта, связанного с гастрономическим туризмом. Тульская область в своих традициях имеет много интересных и сладких брендов: каждый район может похвастаться своими сладкими угощениями. И это не случайно, ведь Тульская земля — Родина самовара. Поэтому наш бренд называется «Тульское чаепитие».
Владимир Аллахвердов председатель комитета Тульской области по развитию туризма:
– Тульская область – туристические ворота Юга России. В рамках проекта мы представляем исконно тульские бренды и много новых брендов, уже известных не только в нашей области, но и за ее пределами. Сегодня мы представляем продукцию, которая интересна туристам. Это позволит построить туристический маршрут через Тульскую область.
Екатерина Шаповалова Руководитель экспедиций, координатор проекта «Гастрономическая карта России»:
– Этот проект исследует регионы на знаковые блюда региональной кухни и продукты российского производства. Товары с экспортным потенциалом и гастрономические сувениры будут нанесены на гастрономическую карту Тульской области. Мы начинаем с тех продуктов и блюд, которые являются безусловными брендами. Так, тульский пряник приобретает сегодня новую жизнь: современные рестораторы и шеф-повара используют этот уникальный старинный продукт совершенно необыкновенным образом. Например, мороженное с тульским пряником.
Претенденты на национальную гастрономическую карту отбираются в два этапа: сначала отбор производится региональными специалистами, а затем они будут представлены на суд федеральных экспертов.
Главными символами Тульской области стали тульский пряник, белевская пастила, мармелад и зефир, продукция Тульского молочного завода, суворовские конфеты, березовый квас, булочки «Венёвки», ягодный чай, сыры, созданные по французской и голландской технологиям.
Шеф-повара ресторанов региона представили участникам экспедиции мороженное из щавеля с ленивым крапивным печеньем, пум-пудинг, блюда из поваренной книги Софьи Толстой.
За «народным столом» региона собрались представители власти, шеф-повара, рестораторы и производители знаковых продуктов питания Тульской области.
В рамках проекта «Гастрономическая карта России» автомобильные экспедиции покажут разнообразие национальных традиций, выраженных в блюдах кухни более 190 народностей, проживающих на территории страны.
Гастрономические визитные карточки регионов — участников экспедиций проекта можно будет увидеть в социальных сетях, по хэштегам #russiatravel и #gastromaprussia. «Гастрономическая карта России» будет доступна на русском, английском, а в дальнейшем и на других иностранных языках, в том числе в мобильном приложении.