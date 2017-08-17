Тульские бренды войдут в «Гастрономическую карту России»

Фото Дмитрия Дзюбина. Автор «Вкусной карты России» — Алексей Козловский.

Гастрономические бренды Тульской области войдут федеральный проект «Гастрономическая карта России». Проект реализуется Федеральным агентством по туризму при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Российского экспортного центра.

Он направлен на популяризацию этногастрономических и сельских туров по нашей стране, на продвижение блюд национальной (региональной) кухни, а также на выявление перспективных региональных продуктов с наибольшим экспортным потенциалом.

В рамках проекта будут проведены четыре экспедиции в разные регионы России. Участники экспедиции познакомятся с лучшими блюдами регионов, чтобы включить их в общероссийскую интерактивную «Гастрономическую карту России» на национальном туристическом портале Russia.Travel.

Первая экспедиция стартовала 3 августа во Владимирской области — городе Золотого кольца, участники побывали в Республике Татарстан, Удмуртской Республике, Самаре — городе чемпионата мира 2018 года по футболу.

Старт второй летней экспедиции был дан 17 августа в Тульской области. Визитной карточкой региона стал стол, на котором были представлены гастрономические бренды Тульской области.

Татьяна Рыбкина Министр культуры Тульской области:

– Гостеприимная Тульская земля рада приветствовать организаторов и участников проекта, связанного с гастрономическим туризмом. Тульская область в своих традициях имеет много интересных и сладких брендов: каждый район может похвастаться своими сладкими угощениями. И это не случайно, ведь Тульская земля — Родина самовара. Поэтому наш бренд называется «Тульское чаепитие».

Владимир Аллахвердов председатель комитета Тульской области по развитию туризма: – Тульская область – туристические ворота Юга России. В рамках проекта мы представляем исконно тульские бренды и много новых брендов, уже известных не только в нашей области, но и за ее пределами. Сегодня мы представляем продукцию, которая интересна туристам. Это позволит построить туристический маршрут через Тульскую область.

Екатерина Шаповалова Руководитель экспедиций, координатор проекта «Гастрономическая карта России»: – Этот проект исследует регионы на знаковые блюда региональной кухни и продукты российского производства. Товары с экспортным потенциалом и гастрономические сувениры будут нанесены на гастрономическую карту Тульской области. Мы начинаем с тех продуктов и блюд, которые являются безусловными брендами. Так, тульский пряник приобретает сегодня новую жизнь: современные рестораторы и шеф-повара используют этот уникальный старинный продукт совершенно необыкновенным образом. Например, мороженное с тульским пряником.

Претенденты на национальную гастрономическую карту отбираются в два этапа: сначала отбор производится региональными специалистами, а затем они будут представлены на суд федеральных экспертов.

Главными символами Тульской области стали тульский пряник, белевская пастила, мармелад и зефир, продукция Тульского молочного завода, суворовские конфеты, березовый квас, булочки «Венёвки», ягодный чай, сыры, созданные по французской и голландской технологиям.

Шеф-повара ресторанов региона представили участникам экспедиции мороженное из щавеля с ленивым крапивным печеньем, пум-пудинг, блюда из поваренной книги Софьи Толстой.

За «народным столом» региона собрались представители власти, шеф-повара, рестораторы и производители знаковых продуктов питания Тульской области.

В рамках проекта «Гастрономическая карта России» автомобильные экспедиции покажут разнообразие национальных традиций, выраженных в блюдах кухни более 190 народностей, проживающих на территории страны.

Гастрономические визитные карточки регионов — участников экспедиций проекта можно будет увидеть в социальных сетях, по хэштегам #russiatravel и #gastromaprussia. «Гастрономическая карта России» будет доступна на русском, английском, а в дальнейшем и на других иностранных языках, в том числе в мобильном приложении.