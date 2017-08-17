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На улице Металлистов запретят остановку и стоянку транспорта

На улице Металлистов запретят остановку и стоянку транспорта

Ограничения связаны с проведением работ по реализации проекта «Тульская набережная».

В связи с проведением проектно-изыскательных и подготовительных работ, проводимых в рамках реализации проекта «Тульская набережная», на улице Металлистов будет запрещена остановка и стоянка всех транспортных средств.

Как уточнили в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, ограничения вступят в силу уже в эту субботу, 19 августа.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:07 +1
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