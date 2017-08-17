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В Туле ищут пропавшего пенсионера

В Туле ищут пропавшего пенсионера

Сергей Кальян ушёл из дома 7 августа, с тех пор о его судьбе ничего не известно.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области помочь в поисках 62-летнего Сергея Григорьевича Кальяна, который 7 августа вышел из своей квартиры в на улице Тимирязева и не вернулся. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 172, телосложение худощавое, седые волосы и борода, глаза карие. Был одет: синие спортивные штаны, синяя футболка, резиновые тапочки.

Особые приметы: на руках ампутированы все пальцы, кроме больших. Из-за спутанности сознания может говорить, что проживает в столице Таджикистана Душанбе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 8(905)118-76-15, 8(800)700-54-52 или 02.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:51 +1
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