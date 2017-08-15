На тульской «Октаве» предлагают открыть студию 3D-производства и веломастерскую

12 августа в Туле команда экспертов провела стратегическую сессию в рамках подготовки к открытию творческого индустриального кластера «Октава».

Команда российских и международных экспертов провела стратегическую сессию в рамках подготовки к открытию творческого индустриального кластера «Октава». Он будет запущен осенью 2017 года на базе одноименного завода.

В рабочую группу стратегической сессии вошли Екатерина Гольдберг и Эдуард Моро, руководители проектного бюро Orchestra, Дария Женихова и Юлия Ширина, эксперты компании «Культура потребления», и Антон Осенной, координатор проекта в Туле.

Стратегическая сессия — новый этап работы команды. В течение недели они живут в Туле и проверяют на практике ранее проведенные исследования, которые будут использованы при создании творческого индустриального кластера «Октава». Главная задача стратегической сессии — обсуждение с жителями Тулы общего видения развития кластера. По итогам сессии будет создан каталог потенциальных партнеров и проектов, которые будут реализованы после его открытия.



Проект туристического квартала.

Пришедшие на семинар представители креативного, производственного и бизнес-сообществ Тулы обсудили основные аспекты будущей жизни кластера: интеграцию бизнес-проектов, малых производств и мастерских, формирование образовательной и событийной программ.

В бизнес-направлении была выдвинута идея создания магазина-флагмана с рабочим названием Made in Tula, способствующего популяризации региональных производителей и экспорту товаров на федеральный и международный рынки.



Территория сейчас.

Также было предложено сделать кластер «голосом города», как медийным, обладающим собственным СМИ (модернизированной заводской газетой), «открытым микрофоном», подкастом, так и художественным, звучащим посредством креативных модульных лабораторий: документального кино, журналистики, сторителлинга.

Мария Черная, художник, перформер, поэт: «Октава — это звук. Звук, если мы говорим о человеке, это голос. „Октава“ может стать голосом города. В городе есть необходимость в приятном СМИ, которое знакомит жителей с городом и друг другом».

Прозвучали предложения об открытии на территории кластера производства музыкальных инструментов, веломастерской, студии 3D-производства.

В рамках работы над возможными образовательными форматами эксперты предложили сфокусироваться на междисциплинарных и межинституциональных образовательных проектах, задействующих инфраструктуру кластера.

На базе производственного оборудования было предложено создать подростково-молодежную общественную организацию, проводить занятия УПК для близлежащих школ, открыть сеть лабораторий для школьников и молодежи, работающих в рамках проектной модели образования, а также создать центр для молодых предпринимателей.

Алексей Давлетшин, сооснователь музея занимательных наук «Экспериментория» и города профессий «Мануфактория»: «Творческий индустриальный кластер „Октава“ — это проект будущего. Будет здорово если он объединит две аудитории, которые сейчас „не у дел“: старшее поколение — людей старше 50 лет – и подростков в возрасте 15-20 лет. Важно, чтобы у них был совместный досуг».

По итогам стратегической сессии участники приступили к детальной проработке проектов, которые будут представлены на семинаре в начале сентября.

Напомним, творческий индустриальный кластер «Октава» откроется осенью 2017 года в самом центре Тулы на базе одноименного завода. Он будет включать в себя Музей станкостроения, Высшую техническую школу и комфортное городское пространство для досуга и отдыха. Совместный проект Госкорпорации Ростех и частного инвестора Михаила Шелкова реализуется при активной поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина и правительства региона.

Руководство проектом осуществляется командой экспертов во главе с Василием Бровко — директором по особым поручениям Госкорпорации Ростех, председателем Совета директоров завода «Октава».