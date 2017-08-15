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16 августа в Центральном округе Тулы отключат газ

16 августа в Центральном округе Тулы отключат газ

Газоснабжение будет временно приостановлено в Левобережном в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба ОА «Тулагоргаз».

16 августа будет временно приостановлено газоснабжение ряда жилых домов в микрорайоне Левобережный.

Отключение газа связано с проведением работ по перекладке участка газопровода высокого давления к строящемуся Ледовому дворцу по ул. Новомосковской. Работы будут осуществлять специалисты АО «Тулагоргаз».

Газоснабжение приостановят по следующим адресам:

  • ул. Восточная, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
  • Уютный проезд, 1 — 2, 4, 6, 8, 10, 12;
  • ул. Защитников Тулы, 1 — 3, 5, 7, 9;
  • 1-й Восточный проезд, 1 — 7;
  • 2-й Восточный проезд, 1, 3 — 7, 9;
  • 3-й Восточный проезд, 1, 3, 5, 7, 9.

Жителям указанных домов необходимо на время проведения работ перекрыть газовые вводы и не пользоваться газом до прихода специалистов для его пуска в каждую квартиру отдельно.

Работы по пуску газа и техническому обслуживанию газового оборудования в жилых домах будут проводиться 17 августа.

сегодня, в 10:52 0
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