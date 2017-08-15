Миодраг Божович: «Такие матчи не поднимают настроение»

Фото пресс-службы ПФК «Арсенал» и Алексея Пирязева.

14 августа оружейники провели домашнюю игру против екатеринбургского «Урала». Матч «Арсенала» с «Уралом» закончился вничью: 2:2.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер канониров Миодраг Божович прокомментировал ничью.

– Начали игру очень хорошо, забили два быстрых гола. Всё шло к тому, что мы сделаем эту игру легко, но футбол — это непредсказуемая вещь. Мы могли забивать больше, моментов у нас было много для одного матча. А в итоге чуть не проиграли. Такие игры не поднимают настроение, а наоборот. Считаю, что сегодня мы проиграли.

– После игры со «Спартаком» вы обещали возвращение в строй Федерико Расича?

– Затянулось его восстановление. Мне нечего больше сказать. Напомню, что в эпизоде, где Расич получил травму, даже не показали жёлтую карточку сопернику.

– Наш центр обороны нуждается в укреплении. Не считаете так?

– Центр обороны будем укреплять, если кушать будем лучше. Как вам ещё ответить на этот вопрос? Если вы о возможном усилении, то усиление возможно!

– В перерыве что сказали футболистам?

– Сделал акцент на психологии. Гол перед самым перерывом очень обидно пропускать. Не хватило в этом эпизоде концентрации. Дважды в этом сезоне мы вели в счёте к перерыву, но проигрывали. Получилось хорошо, что даже одно очко взяли. Выручил нас Альварес.







– Согласны, что счёт 2:0 — самый неприятный в футболе?

– Это психологический момент. Тут важным для соперника оказался гол в раздевалку. Если бы его не было, то игра закончилась бы с другим счётом. В голове у наших игроков сидят мысли о том, что можем пропустить ещё.

– Кого из травмированных игроков сегодня не хватило на поле?

– У нас в лазарете Александров, Расич, Григалава. Все этих футболистов сегодня не хватало. Скамейка у нас короткая, войти в игру с неё практически некому. Не хочу говорить о судействе. Мы сегодня сами виноваты.

– Появление Александра Денисова в опорной зоне — это мера вынужденная?

– Нет, это задумка. Мы хотели в опорной зоне наиграть игрока, за которым останутся единоборства. Плюс в его обязанности входила помощь центральным защитникам. Денисов неплохо отработал первый тайм, но во втором что-то случилось. Денисов оказался не готов к беговому объёму, который проделывает опорник. Это объём отличается от бегового объёма центрального защитника. Александр подустал.

– Будут ли ещё в команде приобретения?

– Надеюсь.