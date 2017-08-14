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Учебники и рабочие тетради для тульских школьников должны быть бесплатными
Фото из архива Myslo.

Учебники и рабочие тетради для тульских школьников должны быть бесплатными

Начальник городского управления образования Татьяна Золотова рассказала про приемку школ к 1 сентября, дополнительные места в детсадах и плату за учебники.

Татьяна Золотова отметила, что на сегодняшний день успешно прошли приемку 76 образовательных учреждений, еще два проверят в ближайшие два дня. Два учреждения сейчас устраняют выявленные замечания.

Полностью приемка образовательный учреждений к новому учебному году завершится 15 августа. На ремонт школ и детсадов в этом году было направлено 86 млн рублей.

На закупку учебников и печатных тетрадей для школ город выделил
55 млн рублей.

Татьяна Золотова отметила, что если с родителей собирали деньги на закупку учебников или тетрадей, входящих в комплект обучения, родители могут сообщить об этом по телефону 310-045.

Также Татьяна Золотова сообщила, что в рамках подготовки к учебному году в учебных заведениях было дополнительно создано 399 новых мест для дошкольников.

Эти вопросы затронули в ходе еженедельной городской планерки в администрации Тулы.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:32 +5
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