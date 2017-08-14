За свалку в Веневском районе местная администрация заплатит 400 000 рублей

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Россельхознадзор проверил муниципальное образование Грицовское Веневского района Тульской области на соблюдение земельного законодательства. В ходе проверки выяснилось, что на 1,35 га сельскохозяйственных участков размещены свалки.

В результате администрации МО было выдано предписание об устранении нарушений и выписан штраф в 400 000 рублей.

Чиновники с решением не согласились и обратились в суд с жалобой. Однако суд оставил вынесенное постановление без изменения.