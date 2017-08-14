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За свалку в Веневском районе местная администрация заплатит 400 000 рублей
Фото: www.rsn-rb.ru

За свалку в Веневском районе местная администрация заплатит 400 000 рублей

Такое решение принял суд.

Россельхознадзор проверил муниципальное образование Грицовское Веневского района Тульской области на соблюдение земельного законодательства. В ходе проверки выяснилось, что на 1,35 га сельскохозяйственных участков размещены свалки.

В результате администрации МО было выдано предписание об устранении нарушений и выписан штраф в 400 000 рублей.

Чиновники с решением не согласились и обратились в суд с жалобой. Однако суд оставил вынесенное постановление без изменения.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:40 +1
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Место
ГрицовскоеВеневский районТульская область

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