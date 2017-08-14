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Нагайцев: «Подрядчик самовольно положил новый асфальт на Новомосковском шоссе»
Фото из архива Myslo.

Нагайцев: «Подрядчик самовольно положил новый асфальт на Новомосковском шоссе»

По словам начальника отдела дорожного хозяйства управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы, на сроках сдачи объекта это не скажется.

14 августа в ходе оперативного совещания в администрации Тульской области Андрей Нагайцев дал разъяснение по вопросу срезки нового асфальта на Новомосковском шоссе.

– Подрядчик самовольно уложил верхний слой асфальта, который не был указан в ТЗ, – ниже по качеству. В связи с этим он был срезан. На сроке сдачи объекта это не должно сказаться: дорогу сделают не позднее 20 августа.

Напомним, недавно уложенную полосу нового асфальта (уже с финишным покрытием) на Новомосковском шоссе срезали под ноль.

На запрос Myslo городские власти ответили следующее:

«В ходе контроля за осуществлением ремонтных работ был проведен отбор проб асфальтобетона, по результатам которого было выявлено несоответствие верхнего слоя асфальтобетона техническому заданию.

Администрацией города в адрес подрядной организации было направлено требование о запрете проведения дальнейших ремонтных работ на данном объекте, а также предъявлено требование о необходимости демонтажа уложенного верхнего слоя и его переустройстве. Данные работы проводятся за счет средств подрядной организации».

сегодня, в 09:51 0
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