Погода в Туле 15 августа: дождь, тепло и летняя гроза

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо – до 3 мм). Возможна гроза. Ветер северный и северо-восточный, до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 13 до 18 градусов, днём воздух прогреется до +28. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.