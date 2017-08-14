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Погода в Туле 15 августа: дождь, тепло и летняя гроза

Погода в Туле 15 августа: дождь, тепло и летняя гроза

Синоптики обещают переменную облачность и умеренный ветер.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо – до 3 мм). Возможна гроза. Ветер северный и северо-восточный, до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 13 до 18 градусов, днём воздух прогреется до +28. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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