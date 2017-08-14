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Российские правоохранители привезли медали с XVII Всемирных игр полицейских и пожарных

Российские правоохранители привезли медали с XVII Всемирных игр полицейских и пожарных

Соревнования завершились хоккейными матчами на ледовой арене лос-анджелесского спорткомплекса «The Rinks Anaheim Ice».

Финальные матчи XVII Всемирных игр полицейских и пожарных прошли в Лос-Анджелесе. Правоохранители из разных стран мира соревновались в хоккее.

Московские полицейские завоевали золотые медали. Молодежная команда сразилась с полицейскими из Монреаля и выиграла матч со счетом 4:2, а их коллеги встретились с канадцами из Калгари и победили «всухую» – 4:0.

Отличились и футболисты – команда полицейских из Ростова-на-Дону обыграла коллег из Чикаго со счетом 11:0, а затем одолела китайцев – 7:3.

В то же время прошли соревнования по контактным и силовым видам спорта. В боксе, в возрастной группе старше 30 лет и весом свыше 80 килограммов золотую медаль завоевал представитель питерской Госавтоинспекции Амир Шамхалов.

Высшей награды в этом виде спорта также удостоились москвичи – капитан полиции Юлия Беляева, лейтенанты Ринат Булыкин и Игорь Никулин, а также многократный победитель Игр капитан полиции Евгений Кочуров из Ижевска. «Серебро» взяли старший сержант полиции Ренат Ибрагимов и подполковник Светлана Марченкова из Москвы.

Боец тхэквондо, подполковник внутренней службы Александр Суховерхов стал вторым, уступив «золото» полицейскому из Испании. Представительница Управления общественных связей Тюменской области Марина Николаева завоевала бронзовую медаль в жиме штанги лежа.

На стрельбище прошли соревнования по стрельбе из лука. Призером в этом виде спорта стал подполковник полиции из Санкт-Петербурга Евгений Сергеев, завоевавший серебряную медаль. В забеге по лестнице на 63 этаж лучшее время показал преподаватель Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Валентин Андреев.

В составе международной команды в легкоатлетической эстафете 4 по 400 метров «золото» заработал московский легкоатлет прапорщик полиции Юрий Уфимцев.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:35 +2
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