Рейд: В Туле чиновники разгоняли уличных торговцев

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сегодня, 11 августа, на улице Пузакова прошел рейд по выявлению незаконных торговых точек. В нем участвовали сотрудники управления по административно-техническому надзору администрации Тулы, представители администрации. На владельцев нескольких точек, которые не смогли предъявить разрешающие документы и чьи овощные развалы не соответствовали схеме размещения торговых объектов, составили протоколы.

В Туле действует Положение о реализации требований схемы размещения нестационарных торговых объектов. В соответствии с ним граждане, осуществляющую незаконную торговлю, получают уведомления: либо они добровольно перемещают свой объект, либо через три дня он будет перемещен принудительно.

Также теперь сотрудники УАТН имеют право изымать торговое оборудование – весы, лотки, ящики и т. д.

Администрация сообщает, что за незаконные развалы — это нарушение санитарных норм и правил. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность.

При выявлении незаконной торговли сотрудниками УАТН составляются административные материалы на правонарушителей по ст. 9.1 «Торговля в неустановленных местах».

Штраф для физических лиц составляет от 500 до 1500 рублей. При этом администрация выступила с инициативой в Тульскую областную Думу об увеличении штрафов на граждан, осуществляющих незаконную торговлю, до 1000-5000 рублей.

При этом на территории Тулы есть свободные места для организации торговли с установкой нестационарных торговых объектов. Так, схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Тула для торговли бахчевыми предусматривает более 50 мест.

Ознакомиться со всеми местами под нестационарные торговые объекты можно на интерактивной карте. Здесь указаны все места, определенные под размещение НТО, с указанием их специализации, типов объектов, а также с информацией о том, занято торговое место или свободно. Кроме того, на данном портале размещена вся нормативная документация, необходимая для предпринимателей.

Предпринимателям, желающим осуществлять мелкорозничную торговлю, следует обратиться в управление экономического развития администрации города Тулы: ул. Советская, 112, 2 этаж, тел. 30-45-31.