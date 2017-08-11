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12 августа в Тульском кремле пройдет День физкультурника

12 августа в Тульском кремле пройдет День физкультурника

Жителей и гостей оружейной столицы ждет спортивный праздник.

В субботу, 12 августа, на территории Тульского кремля пройдет спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. Гостей праздника ждут флешмоб #Физкультпривет; мастер-классы от ведущих фитнес-клубов города. На площадке пройдут соревнования по стритболу, жиму лежа, армрестлингу, армлифтингу, настольному теннису, дартсу, шашкам, шахматам и скиппингу; эстафеты и подвижные игры для детей и взрослых; презентация Центра тестирования комплекса «ГТО»; лотереи, конкурсы и подарки; концертная программа.

Каждого участника ждет бесплатная вода и кепка.

Начало праздника в 11.00.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:11 0
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