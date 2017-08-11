В Тульской детской областной клинической больнице пройдет день открытых дверей

Фото mamsy.ru

18 августа 2017 года с 10.00 до 14.00 на базе детского консультационно-диагностического центра Тульской детской областной клинической больницы пройдет день открытых дверей.

Прием будут вести следующие специалисты:

хирург

офтальмолог

оториноларинголог

кардиолог

эндокринолог

нефролог

невролог

психиатр

педиатр

врач-гастроэнтеролог

врач по вакцинопрофилактике

При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт).

Адрес больницы: г. Тула, ул. Бондаренко, 39.