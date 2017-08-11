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В Тульской детской областной клинической больнице пройдет день открытых дверей
Фото mamsy.ru

В Тульской детской областной клинической больнице пройдет день открытых дверей

Он состоится 18 августа.

18 августа 2017 года с 10.00 до 14.00 на базе детского консультационно-диагностического центра Тульской детской областной клинической больницы пройдет день открытых дверей.

Прием будут вести следующие специалисты:

  • хирург
  • офтальмолог
  • оториноларинголог
  • кардиолог
  • эндокринолог
  • нефролог
  • невролог
  • психиатр
  • педиатр
  • врач-гастроэнтеролог
  • врач по вакцинопрофилактике

При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт).

Адрес больницы: г. Тула, ул. Бондаренко, 39.

сегодня, в 15:46 0
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