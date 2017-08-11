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В Тульской детской областной клинической больнице пройдет день открытых дверей
Он состоится 18 августа.
18 августа 2017 года с 10.00 до 14.00 на базе детского консультационно-диагностического центра Тульской детской областной клинической больницы пройдет день открытых дверей.
Прием будут вести следующие специалисты:
- хирург
- офтальмолог
- оториноларинголог
- кардиолог
- эндокринолог
- нефролог
- невролог
- психиатр
- педиатр
- врач-гастроэнтеролог
- врач по вакцинопрофилактике
При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт).
Адрес больницы: г. Тула, ул. Бондаренко, 39.
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