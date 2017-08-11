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Ко Дню города Тулу украсят флагами и светодиодами

Ко Дню города Тулу украсят флагами и светодиодами

В администрации города состоялось заседание оргкомитета по подготовке и празднованию Дня Тулы и Тульской области.

В ходе мероприятия была представлена утвержденная программа оформления города к празднику, посвященному 871-й годовщине города Тулы и Дню Тульской области.

В оформлении будут задействованы рекламные конструкции – 40 щитов, 20 сити-форматов на остановочных павильонах и 10 пилларов. Также праздничные баннеры будут размещены на площади Ленина и площади Победы. Также предусмотрен монтаж 12 флаговых композиций.

На площади Ленина установят малую архитектурную форму в виде самовара,  по городу будут развешаны 32 светодиодных консоли «Звезда Героя».

В этом году туляки отметят сразу три даты, две из которых – круглые. Туле исполнится 871 год, кроме того, будет отмечаться 240-летие со дня основания Тульской губернии и 80-летие Тульской области. Концепция празднования будет сформирована с акцентом на Год экологии.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:49 +1
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