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Центр Тулы замер в пробке из-за ДТП на улице Рязанской
Фото Дмитрия Дзюбина

Центр Тулы замер в пробке из-за ДТП на улице Рязанской

Там столкнулись «Лада» и «Тойота». Информации о пострадавших пока не поступало.

В Туле, на улице Рязанской столкнулись два автомобиля. По информации очевидцев отечественная «Лада» врезалась в «Тойоту». Водители ждут сотрудников ДПС, машины стоят прямо на проезжей части. Сведений о пострадавших пока нет, но автомобили получили серьёзные механические повреждения.

На участке от ул. Рязанской до проспекта Ленина образовалась серьёзная пробка. Машины двигаются крайне медленно, рекомендуем автомобилистам заранее выбирать пути объезда. Туляки сообщают, что практически полностью «встала» улица Староникитская, затруднено движение на Оборонной.

Напомним, около полутора часов назад на Калужском шоссе столкнулись фура и легковушка. Движение в обе стороны до сих пор затруднено.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:07 +3
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