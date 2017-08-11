Житель Киреевска проведёт 7,5 лет в колонии за убийство на почве ревности

В ходе ссоры мужчина нанёс своему собутыльнику не менее десяти ножевых ранений.

Собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему жителю Киреевска. Мужчина признан виновным убийстве своего знакомого.

Трагедия произошла 5 мая в одной из квартир райцентра. Осужденный совместно с 29-летним молодым человеком и двумя знакомыми распивали спиртное.

Молодой человек начал оказывать знаки внимания одной из женщин. Осужденный приревновал знакомую и схватился за нож. Убийца нанес не менее десяти ударов в область головы, шеи и туловища потерпевшего. Несчастный скончался на месте происшествия.

Приговором Киреевского районного суда Тульской области преступнику назначено наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.