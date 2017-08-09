Фото пресс-службы Правительства.
Представители министерства образования ответят на вопросы жителей Тульской области
Видеоприем представители ведомства проведут в каждом муниципальном образовании области.
23 августа в 10.00 состоится тематический прием граждан в режиме видеосвязи должностными лицами министерства образования Тульской области.
На вопросы жителей региона ответят представители министерства образования Тульской области. Сотрудники ведомства ответят на вопросы о:
- предоставлении мест и зачислении детей в дошкольные учреждения;
- механизме комплектования первых классов школ;
- неправомерном взимании средств на учебники, ремонты помещений и классных комнат;
- приемной кампании в учреждениях среднего профессионального образования в 2017 году;
- системе оплаты труда и мерах социальной поддержки обучающихся и работников образовательных учреждений, программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.
В день тематического приема администрации муниципальных образований организуют видеоприем в соответствующих приемных.
Предварительная запись по телефону (4872) 30-63-40.
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