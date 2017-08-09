Представители министерства образования ответят на вопросы жителей Тульской области

Фото пресс-службы Правительства.

Видеоприем представители ведомства проведут в каждом муниципальном образовании области.

23 августа в 10.00 состоится тематический прием граждан в режиме видеосвязи должностными лицами министерства образования Тульской области.

На вопросы жителей региона ответят представители министерства образования Тульской области. Сотрудники ведомства ответят на вопросы о:

предоставлении мест и зачислении детей в дошкольные учреждения;

механизме комплектования первых классов школ;

неправомерном взимании средств на учебники, ремонты помещений и классных комнат;

приемной кампании в учреждениях среднего профессионального образования в 2017 году;

системе оплаты труда и мерах социальной поддержки обучающихся и работников образовательных учреждений, программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.

В день тематического приема администрации муниципальных образований организуют видеоприем в соответствующих приемных.

Предварительная запись по телефону (4872) 30-63-40.