Роскачество проверит безопасность тульской питьевой воды

Эксперты исследуют бутилированную негазированную воду, производимую, в том числе и в Тульской области.

АНО «Российская система качества» объявило об исследовании качества негазированной воды. Ее проверят более чем по ста параметрам, включая микробиологическую безопасность, наличие вредных примесей и нитритов.

Эксперты также исследуют влияние тары из стекла и пластика на органолептические характеристики воды и проверят распространенный потребительский миф о продаже водопроводной кондиционированной воды под видом минеральной воды из природных источников. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.

По всей стране специалистами Роскачества будут закуплены более 50 образцов негазированной воды. В исследование попала продукция распространенных на российском рынке иностранных брендов, а также воды из 15 регионов России, в том числе и из Тульской области.

В течение месяца в аккредитованных лабораториях образцы исследуют по 106 показателям качества и безопасности, в том числе:

параметры бактериологической безопасности,

показателям физиологической полноценности,

показателям органического загрязнения,

солевого состава и т. д.

Одно из важных направлений исследования — соответствие воды характеристикам, заявленным на этикетке.

Также Роскачество попытается развеять основные потребительские мифы: подсластители и ароматизаторы в воде; нитриты, инфекции в воде; срок годности после вскрытия бутылки; зависимость вкуса воды от места происхождения.

Результаты исследования Myslo обязательно опубликует.

Недавно председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Роскачеству провести исследование качества бутилированной воды. В частности, она упоминала о разнице качества воды одного производителя за рубежом и в России.

Роскачество рекомендует осознанно подходить к выбору напитков. Квас или газированный напиток со вкусом кваса, натуральный лимонад или вода насыщенная «E» добавками, минералка из природного источника или обычная вода из-под крана: как выбрать лучшее — советы экспертов.

Вода

Лечебно-столовую воду из известных источников употребляют в строго дозированных объемах, несколько раз в день за полчаса до еды, часто теплой или даже горячей. Регулярно утолять жажду такой водой не рекомендуется.

А для производства бутилированной питьевой воды может быть использовано сырье различного происхождения — как водопроводная вода, так и вода из подземных источников (артезианская или родниковая) и поверхностных (речная, озерная, ледниковая). Вся она в любом случае проходит очистку и иногда кондиционирование, то есть дополнительно обогащается макро- и микроэлементами.

При выборе воды в магазине стоит сразу обратить внимание на донышко тары, для того чтобы избежать покупок некачественной воды с осадком. Чем глубже скважина, из которой была добыта та или иная вода, тем чище и прозрачнее она будет. Жажду лучше утоляет вода без подсластителей и ароматизаторов.

Натуральными добавками в воде могут выступать, например, серебро и йод, а газированной вода становится за счет добавления диоксида углерода (СО2). Перед покупкой посмотрите состав: в нем не должно быть искусственных добавок Е.

Квас

Под наименованием «Квас» может продаваться не только продукт брожения квасного сусла, но и газированный напиток со вкусом кваса. Это не является нарушением законодательства, если напитки произведены по собственным техническим условиям производителя. Но отдать предпочтение стоит напиткам, сделанным по ГОСТу.

Обращайте внимание на наличие спирта в напитке, так превышение по количеству спирта свидетельствует о нарушении технологического процесса. Ну, а если спирта очень мало или нет вообще, то скорее всего брожение не происходило вовсе, а продукт создан методом купажирования. Перед вами не квас, а газировка. Допустимая норма спирта в квасе – не более 1,2 градуса.

Читайте этикетку: при производстве классического кваса не должны применяться искусственные добавки — красители, подсластители и усилители вкуса. О присутствии сахарозаменителей в квасе честно объявляет состав этих продуктов, указанный на этикетке: в него входит пищевая сладкая смесь «Мармикс 25» или отдельные добавки Е950, Е952 и Е954.

Лимонад

Даже при соблюдении классических рецептур производитель не сможет обеспечить яркий цвет напитков — например, тархуна или колы. Практически всегда используются красители. Важно знать, что безопасные красители имеют международные названия Е102, Е110, Е131. Содержание красителей в лимонадах регулируется действующим техническим регламентом.

Выбор всегда стоит делать в пользу более или менее натурального продукта, тут стандарты Роскачества гораздо строже ГОСТа. Например, эксперты выступают за минимизацию искусственных добавок и не допускают использование заменителей сахара (Е950, Е952 и Е954). Внимательно изучайте этикетку, при выборе лимонада избегайте в составе содержания самых популярных консервантов — сорбиновой и бензойной кислот.

Эксперты советуют обратить внимание на действующие в стране технические регламенты, которые допускают содержание в лимонадах небольшого количества алкоголя. Его должно быть не более 0,5%

Смотрите на упаковку: пластик со временем пропускает углекислый газ, и его количество к концу срока годности напитка снижается. Лучше пластика углекислый газ удерживает алюминиевая банка, а идеальной тарой в этом случае является привычная стеклянная бутылка – она вообще не пропускает СО2. Интересно, что в ходе лабораторных испытаний в ряде случаев сильногазированный напиток оказался скорее слабогазированным.