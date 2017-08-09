новости
новости
Регистрация
Туляки могут записаться на прием к судебным приставам через интернет
Фото dzr.city

Туляки могут записаться на прием к судебным приставам через интернет

В Управлении федеральной службы судебных приставов появился сервис «Электронная очередь записи на личный прием».

Жители региона могут записаться на прием к заместителям руководителя УФССП России по Тульской области, начальникам отделов аппарата Управления, старшим судебным приставам структурных подразделений и судебным приставам-исполнителям через интернет.

Соответствующий сервис работает на официальном сайте Управления федеральной службы судебных приставов.

Теперь жители Тульской области могут в онлайн-режиме записаться на личный прием не ранее 3 дней от текущей даты и до 30 дней. Механизм записи прост: заявитель заполняет электронную  форму на сайте. В ответ на адрес электронной почты получает талон-подтверждение. Его необходимо распечатать и иметь при себе.

Граждане, записавшиеся на прием через интернет, будут иметь приоритет перед теми, кто не воспользовался электронной очередью.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:01 +3
Другие статьи по темам
Событие
Электронная очередь на прием к приставамновый он-лайн сервис
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как туляков обеспечивают льготными лекарствами
Как туляков обеспечивают льготными лекарствами
Представители министерства образования ответят на вопросы жителей Тульской области
Представители министерства образования ответят на вопросы жителей Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.