Туляки могут записаться на прием к судебным приставам через интернет

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Жители региона могут записаться на прием к заместителям руководителя УФССП России по Тульской области, начальникам отделов аппарата Управления, старшим судебным приставам структурных подразделений и судебным приставам-исполнителям через интернет.

Соответствующий сервис работает на официальном сайте Управления федеральной службы судебных приставов.

Теперь жители Тульской области могут в онлайн-режиме записаться на личный прием не ранее 3 дней от текущей даты и до 30 дней. Механизм записи прост: заявитель заполняет электронную форму на сайте. В ответ на адрес электронной почты получает талон-подтверждение. Его необходимо распечатать и иметь при себе.

Граждане, записавшиеся на прием через интернет, будут иметь приоритет перед теми, кто не воспользовался электронной очередью.