Полиция не нашла признаков кражи в «Большом универмаге» Тулы
По сообщению пресс-службы ведомства, никакого хищения не было.
Тульский «Большой универмаг» на улице Советской вернулся к нормальной работе. Напомним, сегодня его закрывали из-за сообщения о преступлении.
Как сообщил Myslo руководитель пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев, на месте по сообщению о хищении в здании универмага работала следственно-оперативная группа. Однако после проверки выяснилось, что никакой кражи там не было.
Напомним, 8 августа очевидцы сообщили Myslo, что универмаг на улице Советской оцепила полиция. В здание никого не впускали, а криминалисты снимали отпечатки пальцев со стеклянных дверей.
Руководитель пресс-службы УМВД по Тульской области Андрей Ярцев:
Андрей Ярцев
– Некоторые тульские СМИ успели сообщить, что на месте был задержан преступник, однако эта информация не соответствует действительности. На самом деле, никакого преступления там совершено не было.
Как рассказали Myslo сотрудники торговых точек универмага, в магазине сегодня ночью трижды срабатывала охранная сигнализация, однако Росгвардия не приезжала на вызовы. По некоторым данным, речь шла о парикмахерской на втором этаже универмага. Видимо, это и явилось поводом для вмешательства полицейских.