Полиция не нашла признаков кражи в «Большом универмаге» Тулы

Тульский «Большой универмаг» на улице Советской вернулся к нормальной работе. Напомним, сегодня его закрывали из-за сообщения о преступлении.

Как сообщил Myslo руководитель пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев, на месте по сообщению о хищении в здании универмага работала следственно-оперативная группа. Однако после проверки выяснилось, что никакой кражи там не было.

Напомним, 8 августа очевидцы сообщили Myslo, что универмаг на улице Советской оцепила полиция. В здание никого не впускали, а криминалисты снимали отпечатки пальцев со стеклянных дверей.

Руководитель пресс-службы УМВД по Тульской области Андрей Ярцев: