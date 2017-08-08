новости
новости
Регистрация
Жительница Донского осуждена на 6,5 лет за убийство мужа

Жительница Донского осуждена на 6,5 лет за убийство мужа

Наказание женщина будет отбывать в колонии строгого режима.

Донской городской суд Тульской области признал виновной 54-летнюю местную жительницу в убийстве мужа.

По версии следствия, трагедия разыгралась 2 апреля 2017 года в одном из домов микрорайона Северо-Задонск города Донской Тульской области. Семейная пара распивала спиртные напитки. После этого между супругами разгорелся скандал. Муж силой хотел выгнать жену из дома. Женщина в ответ выхватила нож и ударила своего 57-летнего супруга в грудь. От кровопотери тот скончался на месте.  

По решению суда ближайшие 6,5 лет женщина проведет в исправительной колонии строгого режима.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:02 +2
Другие статьи по темам
Событие
Женщина зарезала мужа
Место
Донской районТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Фестиваль «Среднерусская возвышенность» поддержал социальный проект помощи инвалидам
Фестиваль «Среднерусская возвышенность» поддержал социальный проект помощи инвалидам
Жители улицы Осташева в Туле: «Всем бесплатно газ, кроме нас!»
Жители улицы Осташева в Туле: «Всем бесплатно газ, кроме нас!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.