Жительница Донского осуждена на 6,5 лет за убийство мужа

Донской городской суд Тульской области признал виновной 54-летнюю местную жительницу в убийстве мужа.

По версии следствия, трагедия разыгралась 2 апреля 2017 года в одном из домов микрорайона Северо-Задонск города Донской Тульской области. Семейная пара распивала спиртные напитки. После этого между супругами разгорелся скандал. Муж силой хотел выгнать жену из дома. Женщина в ответ выхватила нож и ударила своего 57-летнего супруга в грудь. От кровопотери тот скончался на месте.

По решению суда ближайшие 6,5 лет женщина проведет в исправительной колонии строгого режима.