Инспекторы ГИБДД провели в тульском парке День светофора

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Полицейские рассказали юным тулякам об основных правилах безопасного поведения на дорогах и вручили им подарки.

В субботу в Белоусовском парке прошла детская развлекательная программа, посвященная Международному дню светофора. Для сотрудников отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области такие мероприятия – еще один повод напомнить всем юным тулякам и их родителям о необходимости строжайшего соблюдения ПДД.

Полицейские в игровой форме напомнили ребятам о самом важном – культуре поведения на дороге, провели интересные и занимательные викторины и конкурсы.

Аналогичное мероприятие прошло в поселке Косая Гора. Сотрудник Госавтоинспекции рассказал мальчишкам и девчонкам, для чего нужен светофор, как правильно переходить дорогу, где безопасно играть. В конце мероприятия все участники праздника получили памятные подарки от ГИБДД.