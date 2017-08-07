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Инспекторы ГИБДД провели в тульском парке День светофора
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Инспекторы ГИБДД провели в тульском парке День светофора

Полицейские рассказали юным тулякам об основных правилах безопасного поведения на дорогах и вручили им подарки.

В субботу в Белоусовском парке прошла детская развлекательная программа, посвященная Международному дню светофора. Для сотрудников отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области такие мероприятия – еще один повод напомнить всем юным тулякам и их родителям о необходимости строжайшего соблюдения ПДД.

Полицейские в игровой форме напомнили ребятам о самом важном – культуре поведения на дороге, провели интересные и занимательные викторины и конкурсы.

Аналогичное мероприятие прошло в поселке Косая Гора. Сотрудник Госавтоинспекции рассказал мальчишкам и девчонкам, для чего нужен светофор, как правильно переходить дорогу, где безопасно играть. В конце мероприятия все участники праздника получили памятные подарки от ГИБДД. 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:52 +1
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Место
ТулаКосая ГораЦПКиО имени Белоусова

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