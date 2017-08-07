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Туляки могут получить выписку из ЕГРН, не выходя из дома

Туляки могут получить выписку из ЕГРН, не выходя из дома

Соответствующая услуга стала доступна на официальном сайте Росреестра.

Просмотреть необходимые сведения из Единого государственного реестра недвижимости теперь можно удобным и современным способом – с помощью электронного сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

Для поиска объекта недвижимости достаточно ввести один из критериев: кадастровый номер, условный номер, адрес или номер права и сформировать запрос.

Программа автоматически найдет объект недвижимости в базе данных ЕГРН и отобразит всю доступную информацию: кадастровый номер, статус объекта, дату постановки на кадастровый учет, площадь, кадастровую стоимость, адрес, а также дату обновления информации в сервисе. Кроме того, в сервисе также отображаются данные о форме собственности, сведения о правах и ограничениях.

Использование этого раздела поможет существенно сократить количество процедур и время, необходимое для получения нужной информации, а также проверить актуальность данных об объекте недвижимости, содержащихся в ЕГРН, не выходя из дома.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:44 0
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