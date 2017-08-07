Туляки могут получить выписку из ЕГРН, не выходя из дома

Просмотреть необходимые сведения из Единого государственного реестра недвижимости теперь можно удобным и современным способом – с помощью электронного сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

Для поиска объекта недвижимости достаточно ввести один из критериев: кадастровый номер, условный номер, адрес или номер права и сформировать запрос.

Программа автоматически найдет объект недвижимости в базе данных ЕГРН и отобразит всю доступную информацию: кадастровый номер, статус объекта, дату постановки на кадастровый учет, площадь, кадастровую стоимость, адрес, а также дату обновления информации в сервисе. Кроме того, в сервисе также отображаются данные о форме собственности, сведения о правах и ограничениях.

Использование этого раздела поможет существенно сократить количество процедур и время, необходимое для получения нужной информации, а также проверить актуальность данных об объекте недвижимости, содержащихся в ЕГРН, не выходя из дома.