новости
новости
Регистрация
«Куликово поле» спустит на воду средневековые лодки

«Куликово поле» спустит на воду средневековые лодки

«Евдокию» и «Елену» поставят на воду Верхнего пруда музейного комплекса «Куликово поле». На них в музее планируют катать гостей.

Торжественное мероприятие состоится 10 августа в 14.00. «Евдокия» и «Елена» впервые понесут на себе гостей музейного комплекса по водам Верхнего пруда. 

В начале лета специально для нового музейного комплекса «Куликово поле» елецкие мастера-реконструкторы изготовили две лодки. Они были выполнены с учетом особенностей судостроения эпохи Куликовской битвы и бассейна реки Дон. По традиции, лодкам было необходимо присвоить имена. И музей-заповедник объявил конкурс названий «Как вы лодку назовете, так она и поплывет».

Конкурс проводился в социальных сетях в два этапа. Почитатели музея предложили более 40 пар названий. Жюри конкурса выбрало 10 лучших вариантов.

Победителем народного голосования стала Ольга Попова из поселка Товарковский. Она предложила присвоить лодкам имена княгинь Евдокии Дмитриевны, жены Дмитрия Донского, и Елены Ольгердовны, жены Владимира Храброго Серпуховского.

Ольга Попова планирует быть в числе первых пассажиров лодок.

сегодня, в 13:18 +4
Другие статьи по темам
Место
Куликово поле
Прочее
музейлодкипрогулки на воде в Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сотрудники тульского УГИБДД проверят таксистов
Сотрудники тульского УГИБДД проверят таксистов
Туляк изрезал знакомого двумя ножами, потому что тот сильно шумел
Туляк изрезал знакомого двумя ножами, потому что тот сильно шумел
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.