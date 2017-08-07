«Куликово поле» спустит на воду средневековые лодки

«Евдокию» и «Елену» поставят на воду Верхнего пруда музейного комплекса «Куликово поле». На них в музее планируют катать гостей.

Торжественное мероприятие состоится 10 августа в 14.00. «Евдокия» и «Елена» впервые понесут на себе гостей музейного комплекса по водам Верхнего пруда.

В начале лета специально для нового музейного комплекса «Куликово поле» елецкие мастера-реконструкторы изготовили две лодки. Они были выполнены с учетом особенностей судостроения эпохи Куликовской битвы и бассейна реки Дон. По традиции, лодкам было необходимо присвоить имена. И музей-заповедник объявил конкурс названий «Как вы лодку назовете, так она и поплывет».



Конкурс проводился в социальных сетях в два этапа. Почитатели музея предложили более 40 пар названий. Жюри конкурса выбрало 10 лучших вариантов.

Победителем народного голосования стала Ольга Попова из поселка Товарковский. Она предложила присвоить лодкам имена княгинь Евдокии Дмитриевны, жены Дмитрия Донского, и Елены Ольгердовны, жены Владимира Храброго Серпуховского.

Ольга Попова планирует быть в числе первых пассажиров лодок.